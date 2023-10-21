Bursalı çiftçiler Filistin'e sebze ve meyve gönderebileceklerini açıkladı

Bursa ve ilçelerindeki çiftçiler, Filistin’deki savaşta ihtiyaç duyulan sebze meyve gibi yiyeceklerin temini için yardıma hazır olduklarını belirtti.

Bursa Ziraat Odaları her zaman mazlumun yanında olduklarını üzerlerine düşen ne varsa çalışkan Türk çiftçileri olarak göreve hazır olduklarını açıkladı.

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, “Filistin’de hayatını kaybeden insanlara Allah’tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Bu savaşın bir an önce bitmesini, masum insanların, çocukların, kadınların ölmesini istemiyoruz. Günlerdir içecek su, elektrik, yemek olmadan yaşayan insanlar için Türk çiftçimiz ve Bursa Ziraat Odaları üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Bizlere ihtiyaç duyulduğunda hepimiz karınca kararınca yapılması gereken ne varsa seve seve yapmaya hazırız. Bizler her zaman mazlumun yanında yer aldık Masum insanların zarar görmemesi en büyük arzumuzdur. Bizler meyve sebze ne gerekiyorsa yollamaya hazırız” diye konuştu.