Bursalı esnaf, Kollektif Kariyer Merkezi ile dijitale dönüşecek

“Hedef Sıfır İşsizlik” mottosuyla 1 buçuk yıl önce yola çıkan Kollektif Kariyer Merkezi, 49 adet İstihdam Buluşması ile yaklaşık 5 bin gence ve vatandaşımıza istihdam köprüsü olmayı başardı. Şimdi ise yepyeni bir ilke daha imzasını atıyor.

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi ve Bursa Esnaf Sanatkârlar Odası işbirliği ile Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, KariyerNet, Comio ve Lolons Firmaları’nın desteğiyle hayata geçirilen ’Genç Girişimci Akademisi’ Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor.

Gençlerin inovatif ve aktif iş gücünü esnafın dijital dönüşüm ihtiyaçları ile buluşturacak olan Genç Girişimci Akademisi ; dijital pazarlama alanında girişimcilik fikirlerine sahip olup hayata geçirmek isteyen veya ülkemizin farklı fakültelerinde eğitim almış fakat kendi sektöründe iş bulamayan ve gelecek kaygısı taşıyan gençlerimizi günümüzün trend mesleklerinden biri olan "E-ticaret Yöneticisi" olarak yetiştirerek onlara yeni iş fırsatları sunulmasına, katkı sağlayacak.

Genç Girişimci Akademisi’nin esnaf ve sanatkarların ürettikleri nitelikli mal ve hizmetleri hem yurt içi hem de dünya pazarına ulaştıracaklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Rekabette fırsat eşitliğini sağlamak için gençlerin dinamizminden faydalanacağız. Onları, yeni nesil yerli pazar yeri yazılımlarımız ile tanıştırarak platform üzerindeki iş hacmini arttırmayı hedefliyoruz. Sosyal medya platformları üzerinden canlı yayınlanacak "İş Dünyası Sohbetleri" ile gençlerimizi ve esnaflarımızı firmalardaki iyi uygulamalar, trendler, farkındalıklar hakkında da bilgilendirmiş olacağız." diye konuştu.

Proje doğrultusunda üniversite sanayi iş birliği modeli ile yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve teknoloji üretmeye yönelik bilgi birikimi de artırılacak. Bu hedefle esnafların e_ticaret kapasiteleri arttırılarak, bu alanda ihtiyaç duyulan yetkin iş gücünün yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Proje ile esnafların dijital dönüşüm yol haritaları çıkarılırken, Dijital Yetkinlikler ve Girişimcilik Merkezi yeni teknolojilerin ve dijital dönüşümün kesişim merkezi olacak. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde yurt dışına olan bağımlılık ortadan kaldırılacak

Yerel bir girişim olarak yola çıkıp iki yılda birbirinden önemli projelere imza atarak bir marka olan Gürsu Kollektif Kariyer Merkezi, çok kısa bir sürede bir marka oldu. Gençleri, kadınları ve öğrencileri odak alan birbirinden önemli projelerle sayısız hayata dokundu. Çağın ruhunu ve yeniliklerini hayatın sinerjisi ile birleştirip yeni ufuklar açma konusunda uzman olan Kollektif Kariyer Merkezi yepyeni bir adımın eşiğinde.

Gürsu Belediyesi, Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odası işbirliğiyle; Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, KariyerNet, Comio ve Lolons firmalarının desteğiyle Gençlere, Kadınlara ve Esnaflara dijital çağın gerektirdiği yetenek ve bilinci kazandıracak, yeni nesilleri üretken ve girişimci yönlerini geliştirecek “Dijital Yetkinlik Merkezi” kuruyor.

Gürsu Belediyesi olarak Bursa’nın güçlü sanayi alt yapısını dijital dönüşümle daha rekabetçi bir hale getirmek istediklerini vurgulayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İşletmelerin bu dönüşüme en iyi şekilde ayak uydurması için politikalar belirledik. Proje çerçevesinde Bursalı esnafların dijital dönüşüm süreçlerinin eğitim ve danışmanlık programları ile desteklenmesi ve hızlandırılması hedefleniyor. Proje ile esnaflarımızın teknolojik yetkinliklerini geliştireceğiz, küresel rekabet gücü, üretim ve ihracat kapasitesini arttıracağız.

Kollektif Kariyer Merkezi içerisinde yakında hizmete alınacak olan Gürsu Dijimer (Dijital Yetkinlik Merkezi) kendini geliştirmeye adayan gençlerin ortak toplanma alanı haline gelecek. Bu sayede sürdürülebilir bir inovasyon merkezi hem Gürsu’ya hem de Bursa’ya kazandırılmış olacak. Dijital Etkinlik Ofisi projelere ev sahipliği , yeni iş fikirlerine ve modellerine hazırlık yapacak. Gençlere kazandırılacak dijital yetkinlikler ve işbirlikleri ile dijital tabandaki yeni iş modellerini yine Gürsu’dan ilk kez dünyaya duyurulmuş olacak.