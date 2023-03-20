Bursalı Eylem Türkiye Şampiyonu oldu

Bursalı sporcu Eylem Çalımlı, Antalya’da düzenlenen Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında gençler 48 kiloda Türkiye birincisi oldu.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Antalya’nın Kemer ilçesindeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada sanda gençler 48 kiloda mücadele eden Karacabeyli sporculardan Eylem Çalımlı, altın madalyanın sahibi olarak Türkiye birincisi oldu.

3 senedir Wushu Kung Fu sporu yaptığına değinen İstiklal İlköğretim Okulu’nda okuyan 13 yaşındaki Eylem Çalımlı, daha önce de dereceleri olduğunu söyledi. Karacabey’e altın madalya kazandırdığı için mutlu olduğunu belirten Çalımlı, şampiyonanın ardından çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini ve Bulgaristan’da yapılacak Avrupa Şampiyonasında da altın madalya için mücadele edeceğini söyledi.

Başarılı sporcu Eylem Çalımlı’nın elde ettiği derecesi ile gurur duyduklarını belirten antrenörü Ömer Gönültaş, Bulgaristan’da yapılacak Avrupa Şampiyonasında da Eylem Çalımlı’yı kürsüde görmek için mücadele vereceklerini belirtti.