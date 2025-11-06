Bursalı öğrenciler, Almanya'da ayakta alkışlandı

Almanya’nın Meckenbeuren kentinde 25 Ekim-2 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Gençlik Senfoni Orkestrası etkinliğinde, Türkiye’yi temsilen Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, ayakta alkışlandı.

Dört ülkeden genç sanatçıların katılımıyla gerçekleşen ve 100 kişilik dev orkestra ile 100 kişilik koronun sahne aldığı bu büyük organizasyonda, Türk öğrenciler yetenekleriyle sahnenin en dikkat çeken isimleri oldu. Etkinliğin sanat direktörlüğü ve organizasyon koordinasyonu Mehtap Keşan Akdoğan tarafından yürütülürken, Türkiye ekibi tüm performanslarında sahne enerjisi, disiplin ve uyumuyla büyük takdir topladı. Konserler iki gün üst üste sahnelendi ve her iki konser de salonu dolduran yüzlerce izleyici tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Provaların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na denk gelmesiyle birlikte, Türk öğrencilerin teklifi ve diğer ülke müzisyenlerinin desteğiyle İstiklal Marşı, senfoni orkestrası eşliğinde çalındı ve söylendi. Farklı ülkelerden gelen gençlerin de Türk öğrencilerine eşlik etmesi, salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Konserlerde seslendirilen eserlerden biri de dünyaca ünlü besteci Karl Jenkins’in "The Armed Man" (Silahlı Adam) adlı çalışmasıydı. Savaşın yıkıcılığına karşı barışın yüceliğini anlatan bu eser, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşayabileceği umudunu güçlü biçimde vurguladı.

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Remzi Ayaz, konser sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bu proje yalnızca bir müzik çalışması değil, sanatın evrensel gücünü ve Türk gençliğinin dünyadaki karşılığını gösteren bir sahne oldu. Biz, yetenek ihraç eden bir milletiz. Gençlerimiz sanatta da Avrupa’nın çok üzerinde bir seviyeye sahip. Bugün burada izlediğimiz şey, bunun en canlı ispatıdır. Öğrencilerin yalnızca performanslarıyla değil, görgüleri, duruşları ve sahne disiplinleriyle de örnek oldu. Bizim çocuklarımız hazır, dünya da bunu görmeye hazır."

Etkinliğin sanat koordinatörü Mehtap Keşan Akdoğan, Türkiye’den sadece bir okulun davet edilmesinin tesadüf olmadığını belirterek, "Bu kadro, Türkiye’nin sanattaki potansiyelinin bir vitrini. Bu sahnede yer almak değil, sahnenin seviyesini yükseltmek önemliydi. Gençler bunu başardı" dedi.