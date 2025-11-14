Bursalı şehitler Yenişehir Havalimanı'na getirildi
Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan Bursalı Binbaşı Serdar Uslu ve Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın naaşları Yenişehir Askeri Havalimanı'na getirildi.
Öğle saatlerinde yoğun sis sebebiyle şehitleri getiren uçak pisti pas geçmişti. Balıkesir’de bir şehit cenazesini bırakan askeri uçak saat 14.15 sıralarında Yenişehir havalimanına geldi.
Şehitleri ailelerinin yanısıra Sağlık Bakanı Prof Dr Kemal Memişoğlu, Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa Milletvekilleri, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, protokol mensupları ve askerler karşıladı
Binbaşı Serdar Uslu Yenişehir’de, Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız da Harmancık’ta toprağa verilecek.