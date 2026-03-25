Bursalı sporcu Uğur Tuzlu, Turkish Open Taekwondo Turnuvası'nda şampiyon oldu

Antalya’da düzenlenen ve 67 ülkeden 2 bin 552 sporcunun katıldığı 13. Uluslararası Turkish Open Taekwondo Turnuvası’nda Bursa’yı temsil eden Uğur Tuzlu, poomsae kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Bursa Ataevler Spor Kulübü adına Türkiye’yi temsil eden Uğur Tuzlu, turnuva boyunca sergilediği başarılı performansla rakiplerini geride bıraktı. Final müsabakasında Iraklı rakibini mağlup eden milli sporcu, organizasyonu birincilikle tamamladı.

Kulüp antrenörü ve aynı zamanda Milli Takım antrenörü Nevzat Yaşar, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Uğur Tuzlu’nun bu yıl Türkiye Şampiyonu olduktan sonra milli takım adına bu önemli organizasyonda mücadele ettiğini söyledi.

Yaşar, "Uğur Tuzlu Türkiye Şampiyonluğu’nun ardından burada da zirvede yer aldı. Hedefimiz, bu yıl yapılacak Dünya Şampiyonası’nda da mücadele ederek altın madalyayı ülkemize ve Bursa’ya kazandırmasıdır. Bu başarı hem ülkemiz hem de Bursa için büyük bir gurur kaynağıdır" dedi.

Başarılı sporcu Uğur Tuzlu’nun elde ettiği şampiyonluk, Bursa spor camiasında da sevinçle karşılandı.