Bursalı sporcudan büyük başarı

Bursa’nın Gemlik ilçisendi bu sene 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Karate Turnuvası’na 14 ülkeden 1950 sporcu katılarak madalya için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Karate Federasyonu, Gemlik Belediyesi, Gemlik Belediyespor ve Gemlik İlçe Spor Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen 4. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası heyecanlı müsabakalara sahne oldu. Almanya, Cezayir, Gürcistan, İran, Mısır, Pakistan, Yunanistan, Tanzanya, Fas, Irak, Katar, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerinden toplam 138 spor kulübünden 1950 sporcu farklı kategorilerde mücadele etti. 11-12-13 Ağustos tarihleri arasında Gemlik Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılan turnuvada, sporcular kıyasıya mücadele ederek derece elde etmeye çalıştı.

Bursalı sporcu Melis Güngördü de 15 yaş grubunda turnuvada ikinci, kendi yaş grubunda ise Bursa birincisi olmayı başararak dikkat çekti. Başarılarına yenilerini eklemek istediğini söyleyen genç sporcu, daha çok çalışıp Milli Takıma seçilmeyi de hedeflediğini belirtti.