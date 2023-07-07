Bursalı tekstilciler ihracat için Fransa'da

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyeleri, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Texworld Evolution ve Premiere Vision fuarlarını ziyaret etti.

Premiere Vision Fuarı’nda 52’si Bursa’dan olmak üzere 210 Türk firması, Texworld Fuarı’nda ise 38’i Bursa’dan olmak üzere 97 Türk Firması stant açtı. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun, sektörün kalbinin attığı fuarlarda stant açan Bursa firmalarını ziyaret etti. Meclis Başkanı Ali Uğur, Texworld Fuarı’nda ayrıca Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ile bir araya geldi.

Meclis Başkanı Uğur, Paris’te düzenlenen her iki fuarın dünyanın dört bir yanından gelen önemli alıcıları buluşturduğunu söyledi. Tekstil sektöründe Türkiye’nin ve özellikle Bursa’nın ağırlığını fuarlarda bizzat gördüklerini belirten Uğur, “Sektörde hem ülkemiz hem de Bursa’mız büyük bir potansiyele sahip. KFA Fuarcılık organizasyonuyla 70’den fazla firmamız fuarda incelemelerde bulundu ve iş bağlantıları kurmak için önemli mesafe kat etti. Ülkemizin ihracat yolculuğuna omuz veren her bir firmamızı yürekten kutluyorum” dedi.

BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun, yılda iki kez düzenlenen söz konusu fuarların firmaların yıllık ihracat hedeflerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, “Bizim firmalarımız sektörde oldukça başarılı. Teknoloji, tasarım ve bilgi noktasında büyük bir tecrübeye sahipler. İnanıyorum ki sektörümüz bu tür organizasyonlarda boy göstermeye devam ederek Bursamızın dış ticaretine ve ülkemizin ihracat odaklı büyümesine istikrarlı bir şekilde katkı sağlamaya devam edecek” diye konuştu.

Premiere Vision ve Texworld fuarlarına katılan sektör temsilcileri de fuarlarla ilgili görüşlerini paylaştı. Premiere Vision fuar katılımcılarından Vedat Kayaoğlu, tekstilde 30 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olduklarını ve üretimlerinin tamamını ihraç ettiklerini söyledi. Kayaoğlu, “Fuarın tarih olarak öne çekilmesi ve üzerine Fransa’da yaşanan olaylar Premiere Vision’u olumsuz etkiledi. 2 yıldır bu fuarda yer alıyoruz. Bizler önümüzdeki Şubat ayında da fuardaki yerimizi alacağız. Fuarın 2024 yılında firmamıza daha fazla katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.