Bursalılar bu saatler arasına dikkat

Meteoroloji, 42 dereceye kadar ulaşması beklenen hava sıcaklığı sebebiyle Bursalıları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son tahminlere göre hava sıcaklıklarının sabah saatlerinde 39 derece olması beklenen Bursa’da 12.00 ile 18.00 saatleri arasında 42 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları etkisini artıracaktır. Mevsim normallerinin 5 ile 10 derece üzerinde olması beklendiğinden yüksek sıcaklığın meydana getirebileceği güneş çarpması ve vücutta sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır. Özellikle kronik sağlık problemi olanların, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları, açık alanda bulunmamaları gerekmektedir."