Bursalılar kandilde camileri doldurdu

Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilinde, Bursalılar selatin camilerine akın etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mihraplı Camii’nde bir araya geldiği vatandaşlara helva ikram etti.

Ramazanın ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili, tüm yurtta ve İslam aleminde olduğu gibi Bursa’da da birlik, beraberlik, coşku ve heyecan içinde kutlandı. Bursalılar Ulu Cami başta olmak üzere selatin camilere akın ederken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Mihraplı Camii’nde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların kandilini tebrik eden Başkan Aktaş, cami çıkışı vatandaşlara helva ikram etti.

Birlik beraberlik mesajı

Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyulan bir dönemin yaşandığını belirten Başkan Aktaş, “Ramazan ayının müjdecisi olan Şaban’ın 15. Gecesindeyiz. Kandil akşamları aslında bizi bir araya getiren güzel unsurlar. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. 46 bine yakın vatandaşlarımızı kaybettik, acımız büyük. Allah’a hamdolsun yaralar bir taraftan kapanıyor, bütün iştiraklerimizle hayırseverlerimizle ve iş adamlarımızla deprem bölgesindeyiz. 15 gün sonra Ramazan ayının coşkusunu hep beraber yaşayacağız. Rabbim inşallah, daha nice kandilleri deprem, kuraklık ve felaketlerinin olmadığı günlerde yaşatmayı nasip etsin. İnşallah güzel bir Ramazan’ı idrak ederiz. Bu vesileyle tüm İslam aleminin kandili kutlu olsun” dedi.