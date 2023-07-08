Bursalılar sağanak yağmura hazırlıksız yakalandı

Bursa’da aniden bastıran yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş merkezlerinin girişlerinde ve çatı altlarında beklerken, yağmurun şiddeti sebebiyle mazgallarda yağmur suları birikti. Şemsiyesi olan serinleyen havanın tadını çıkarırcasına yürüyüşünü bozmazken, ıslanmak istemeyenler ise hızlı adımlarla hareket etti. Büfe ve esnafta, kısa süreliğine de yağmış olsa, sağanaktan dolayı zor anlar yaşadı.