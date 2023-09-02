Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı

Bursa’da bir anda bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Bursa’da bir anda etkisini gösteren yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Gezmek için dışarıda olan vatandaşlardan kimi tente altına sığındı, kimi ise metro duraklarından çıkamadı. Yağmuru aldırış etmeden yürüyenler ise dikkat çekti.
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