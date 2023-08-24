Bursaspor: 'İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunuyoruz'

Bursaspor, tüm kayıt ve belgeler ile birlikte geçmiş yönetimlerin yapmış olduğu iş ve işlemlerin denetlenmesi için cuma günü İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Bursaspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Bilindiği üzere Kulübümüzün Olağan Divan Kurulu toplantısı 22.08.2023 tarihinde gerçekleşmiş olup geçmiş yönetimler tarafından yapılan iş ve işlemler, Kulüp Başkanımız Recep Günay tarafından belgeleri ile birlikte Divan Kurulu’nda gündeme getirilmiştir. Geçmiş yönetimlerin iş ve işlemlerinin denetlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunulması konusunda Başkanımız Recep Günay’ın Divan Kurulu’ndan görüş sorması ile birlikte büyük bir destek ve onay verilmiş olması sonucunda, 25.08.2023 Cuma günü tüm kayıt ve belgeler ile birlikte geçmiş yönetimlerin yapmış olduğu iş ve işlemlerin denetlenmesi için İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunulacağı hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız."