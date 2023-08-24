Bursaspor, 3 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, altyapıdan yetişen Baran Karagöz, Enes Gökhan ve Kerem Matışlı ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Bursaspor, 3 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, altyapıdan yetişen Baran Karagöz, Enes Gökhan ve Kerem Matışlı ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Bursaspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

"Altyapımızdan yetişen futbolcularımız Baran Karagöz, Enes Gökhan ve Kerem Matışlı, kulübümüzle profesyonel sözleşme imzaladılar. Anlaşmanın futbolcularımıza ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni eder, yeşil-beyazlı formamız altında başarılı yıllar geçirmelerini dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."