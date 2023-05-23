Bursaspor'a 4 bin 200 TL para cezası

Somaspor maçı sonrası PFDK'ya sevk edilen Bursaspor'a 4 bin 200 TL para cezası verildi.

Bursaspor'a 4 bin 200 TL para cezası
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Somaspor maçı sonrası PFDK’ya sevk edilen Bursaspor’a 4 bin 200 TL para cezası verildi.

TFF 2. Lig’in 37. haftasında oynanan Somaspor maçı sonrası PFDK’ya sevk edilen Bursaspor’un cezası belli oldu. Bu mücadelede 6 sarı kart gören yeşil-beyazlılar, sportmenliğe aykırı davranışı sebebiyle disiplin kurulan sevk edilmişti. TFF’den yapılan açıklamaya göre, Bursaspor 4 bin 200 TL para cezasına çarptırıldı.