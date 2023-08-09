Bursaspor'a anlamlı ziyaret
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi, Bursaspor Kulübü'nü ziyaret etti.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi, Bursaspor Kulübü’nü ziyaret etti.
Bursaspor Kulübü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Adem Erdem ve Yönetim Kurulu Üyeleri Başkanımız Recep Günay’ı ziyaret etti. Başkanımız Recep Günay ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Bursa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Adem Erdem de başarı dileklerinde bulundu” denildi.