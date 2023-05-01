Bursaspor'a FIFA'dan müjdeli haber

Bursaspor Kulübü, FIFA kararı ile 15 yaşına kadar olan oyuncuları şartlı şekilde transfer edebileceğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü, müjdeli bir haberi kamuoyu ile paylaştı. Yeşil-beyazlılar, filiz lisansla alakalı FIFA’dan çıkan kararı açıkladı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“28 Nisan FIFA kararı ile birlikte transfer yasağı bulunan kulübümüz, uzun uğraşlar sonucunda 15 yaşına kadar olan altyapı oyuncularını A takımda oynatmamak ve profesyonel yapmamak kaydıyla transfer edebilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”