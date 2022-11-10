Bursaspor'a önemli ziyaret

Bursaspor Kulübü, Uludağ Enerji CEO’su İsmail Ergüneş ve beraberindeki heyeti Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde konuk etti. Ergüneş, şehrin değeri olan Bursaspor’a her zaman destek olunacağının mesajını verdi.

Uludağ Enerji CEO’su İsmail Ergüneş ve beraberindeki heyet, Bursaspor Kulübü’nü ziyaret etti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarete Başkan Ömer Furkan Banaz, 2. Başkan Sinan Topuk, yönetim kurulu üyeleri Rıdvan Gültekin ve Ramazan Çetin Kaya katıldı. Gerçekleşen görüşmede Uludağ Enerji olarak Bursaspor’a destek olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Uludağ Enerji CEO’su İsmail Ergüneş, şehrin değeri olan Timsah’a her zaman destek olunacağının mesajını verdi. Futbol ekonomisinin ciddi bir hacim taşıdığını belirten Ergüneş, Bursaspor’un da kısa sürede katma değer sağlayacağına işaret etti. Ziyaretin ev sahibi Banaz da Uludağ Enerji ile her zaman pozitif iletişimde bulunduklarını belirterek teşekkür etti.