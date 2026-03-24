Bursaspor'a özel 'Cendere' hazırlanıyor: Kırdar'dan şampiyonluk mesajı

Müzisyen Gökhan Kırdar, Bursaspor’un Güzide Gebzespor ile karşılaşması öncesinde Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda sahne alarak unutulmaz bir atmosfer oluşturdu. Yeşil-beyazlı taraftarların büyük ilgi gösterdiği performansta, Kırdar’ın yıllardır geniş kitleler tarafından sevilen eseri Cendere, bu kez Bursaspor tribünlerinin atkı şovlarıyla birleşerek adeta marş havasına büründü.

Müzisyen Gökhan Kırdar, Bursaspor - Güzide Gebzespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kırdar, Bursaspor taraftarını heyecanlandıran bir projeyi de ilk kez duyurdu. Deneyimli sanatçı, ’Cendere’nin Bursaspor’a özel yeni bir versiyonu üzerinde çalıştıklarını belirterek, eserin Bursa’nın kültürel dokusunu yansıtacak enstrümanlar ve yerel ezgilerle yeniden düzenleneceğini söyledi.

"Bursa’nın ruhunu taşıyan bir eser olacak"

Kırdar, projenin sadece bir uyarlama olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Cendere’nin Bursaspor’a özel farklı bir versiyonunu hazırlıyoruz. Bursa’ya özgü tınılar, yerel enstrümanlar ve tribün ruhunu yansıtan detaylar olacak. Taraftarların enerjisini hissettiren özel bir çalışma hazırlamak istiyoruz. Umarım şampiyonluk kutlamalarına yetiştirebiliriz."

Bu açıklama, özellikle son dönemde takımlarına büyük destek veren Bursaspor taraftarları arasında büyük heyecan oluşturdu.

Tribünlerin yeni marşı olabilir

Daha önce tribünlerde sıkça çalınan ve taraftarla bütünleşen Cendere’nin Bursa’ya özel versiyonunun, tamamlanması halinde Bursaspor tribünlerinin yeni marşlarından biri olması bekleniyor. Projenin şampiyonluk hedefiyle ilerleyen yeşil-beyazlı camiaya ayrı bir motivasyon katması da hedefleniyor.

Hazırlıkların devam ettiğini belirten Kırdar’ın çalışmasının önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.