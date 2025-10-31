Bursaspor'a verilen cezaya tepkiler dinmiyor

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Bursaspor’a verilen haksız cezayı kabul etmediklerini belirterek, "Bu haksız karar derhal gözden geçirilmeli" dedi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik’i ziyaret eden Ekrem Alfatlı ve partili yöneticiler Çelik’e özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bursaspor’a son karşılaşma sonrası verilen seyircisiz oynama cezasını adil bulmadıklarını belirten Alfatlı, "Bu karar, Bursaspor camiasına ve taraftarımıza karşı açık bir haksızlıktır. Bu cezayla, sadece bir kulüp değil; bir şehrin onuru, emeği ve futbol sevdası cezalandırılmaktadır. Türk futboluna büyük katkılar sunmuş, sayısız genç yetiştirmiş bir camiaya bu şekilde yaklaşmak adalet duygusunu derinden yaralamaktadır. Bu haksız kararın derhal gözden geçirilmesini, itiraz sürecinin ivedilikle sonuçlandırılmasını ve cezanın iptal edilmesini güçlü bir şekilde talep ediyoruz. Bursa, haksızlığa boyun eğmez. Bursaspor’un ve adaletin yanındayız" diye konuştu.