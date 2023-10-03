Bursaspor'a Yiğit Fidan'dan iyi haber geldi
Beyoğlu Yeni Çarşı maçında sakatlanan Yiğit Fidan'la ilgili Bursaspor'dan iyi haber geldi. Genç futbolcu yarın idmanlara çıkabilecek.
Beyoğlu Yeni Çarşı maçında sakatlanan Yiğit Fidan’la ilgili Bursaspor’dan iyi haber geldi. Genç futbolcu yarın idmanlara çıkabilecek.
Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Beyoğlu Yeni Çarşı maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Yiğit Fidan’ın dün ve bugün yapılan kontroller sonucunda durumu şu şekildedir: Ayak bileğinde zorlamaya bağlı olarak ödem oluşmuştur. Yiğit Fidan, yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır.”