Bursaspor Aksaray deplasmanında 2-1 kazandı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta mücadelesinde Bursaspor, deplasmanda Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bursaspor, 9. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Dağılgan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlılar maça etkili başladı. 32. dakikada İlhan Depe’nin asistiyle Sertaç Çam takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son anlarında Sertaç Çam bu kez penaltıdan ağları sarstı ve farkı ikiye çıkardı.

Ev sahibi ekip ikinci yarının hemen başında Oğuzhan ile farkı bire indirse de Bursaspor savunmada dirençli bir oyun ortaya koydu. Maçın kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Bursaspor, deplasmandan 2-1 galip ayrılarak teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

İlk 11’ler

68 Aksaray Belediyespor: Kıvanç Küçükkarış, Alperen Kuyubaşı, İsmail Zehir, Efe Niyazi Kurtulmuş, Muhammet Yeşil, Bahattin Karahan, Sezer Yıldırım, Oğuzhan Doğan, Onur Ural, Serhat Kot, Oğuzhan Aksoy

Bursaspor: Anıl Atağ, Hamza Gür, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Musa Çağıran, Sertaç Çam, İlhan Depe, Tunahan Ergül, Hakkı Türker, Ertuğrul İdris Furat