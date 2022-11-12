Bursaspor, Aliağa Atatürk Stadyumu'nda idman yaptı

Bursaspor, Menemen FK maçının son çalışmasını Aliağa Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar taktik idman yaptı.

TFF 2. Lig’in 14. haftasında deplasmanda Menemen FKile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Aliağa Atatürk Stadyumu’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5’e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çıkış çalışmaları yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı. Menemen FK-Bursaspor maçı yarın saat 14.00’te başlayacak.