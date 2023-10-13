Bursaspor altyapısına 85 futbolcu kazandırıldı

Bursaspor altyapısı için yetiştirilen 85 futbolcu, Nilüfer 1987 takımından yeşil-beyazlı kulübe lisanslandı. Bursaspor eski yöneticisi ve Nilüfer 1987 Başkanı Selim Yolgeçen Ömer Furkan Banaz ve Recep Günay yönetimine teşekkür etti.

TFF 2. Lig ekibi Bursaspor’un yaşadığı lisans problemi sonrası farklı bir kulüpte yetiştirilip, yeşil-beyazlı kulübün bünyesine katılması için yapılan çalışmalar başarıyla tamamlandı. Bursaspor eski yöneticisi ve Nilüfer 1987 Kulübü’nün Başkanı Selim Yolgeçen, Bursaspor altyapısı için bu durumun başrolünü üstlendi. 85 futbolcuyu Bursaspor altyapısına kazandıran organizasyonun başında olan Selim Yolgeçen yaptığı açıklamada,

“Yavru timsahlarımız hak ettiği yerdeler. Şampiyon takımımızın altyapısında yerlerini aldılar. Bu süreçte yeni bir kulüpte lisanslama konusunda bizlere her zaman inanan ve güvenen başta önceki dönem kulüp başkanımız Ömer Furkan Banaz ve yönetimimize bizlere inanıp Nilüfer 1987 takımımızda lisanslamamıza müsaade eden sporcu kardeşlerimizin ailelerine ve altyapıdaki U15 kadar transfer yasağının kaldırılmasından dolayı Bursaspor Kulübü’müze lisanslanmasında yardımcı olan başkanımıza ve yönetim kurulumuza diğer takımlarımızdan aldığımız yavrularımızı Bursaspor’umuzun ismi geçtiğinde hiç tereddütsüz bedelsiz olarak transfer evraklarını veren tüm kulüplerimize yürekten teşekkür ederim” sözlerini kaydetti.

85 futbolcunun lisans işlemi gerçekleşti

Lisans işlemi gerçekleşen 85 futbolcu olduğuna değinen Başkan Yolgeçen, “2022 Temmuz ayında FIFA’ya yapmış olduğumuz başvuru neticesinde 28 Nisan 2023 itibari ile yasağın U15 yaş grubumuza kadar olan kısmının kaldırılmasında Bursaspor’umuza vermiş oldukları desteklerinden dolayı Devlet büyüklerimize ve TFF yetkililerine teşekkür ederiz. 85 lisans işleminde ve sporculuk hayatlarının gelişmesinde emeği geçen tüm büyüklerime, hocalarıma ve kardeşlerime şükranlarımı sunarım. Şükürler olsun ki futbolcu fabrikası dediğimiz altyapının dişlileri dönmeye ve bacası tütmeye devam edecek. Bursaspor’umuza yürekten başarılar dilerim" dedi.