Bursaspor, Ankara Demirspor maçının taktik idmanını yaptı
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 26. haftasında deplasmanda konuk olacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 26. haftasında deplasmanda konuk olacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İkinci bölümde geçiş oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.