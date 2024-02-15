Bursaspor, Ankara Demirspor maçının taktik idmanını yaptı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 26. haftasında deplasmanda konuk olacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bursaspor, Ankara Demirspor maçının taktik idmanını yaptı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursaspor, TFF 2. Lig’in 26. haftasında deplasmanda konuk olacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İkinci bölümde geçiş oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

MDK
MDK
MDK
MDK