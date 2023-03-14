Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz: 'Bursa'da ne oldu Allah aşkına?'

Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, 9 maçlık cezanın 7’ye inmesine karşılık, daha önce Türkiye’de gerçekleşen olaylı maçları örnek gösterdi. Banaz, “Bursa’da ne oldu da 9 maç ceza aldık Allah aşkına?” dedi.

Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde açıklamalarda bulundu. Videolu görsellerle açıklamalar yapan Banaz, Amedspor maçı ile ilgili olarak, özellikle maç bitimi sonrası yapılanlara dikkat çekti. Banaz şunları söyledi: “Soyunma odasına doğru gidilirken Amedsporlu futbolcuların sergilediği tavır, tahrik noktasını ve o andaki atmosferi tırmandırıyor. Bu durumda Bursasporlu bir futbolcu yok. Taraftarla galibiyet sevincini paylaşıyor. Bu görüntüler öyle bir seviş ediliyorki, Bursasporlular, futbolculara saldırmış gibi Sahanın içinden yabancı maddeleri taraftara atıyorlar ve bu tahrik farklı noktalara gidiyor. Olan Bursaspor’a oluyor" dedi..

"Bizim maçta kimsenin burnu kanamadı"

Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, Amedspor maçı sonrası alınan 9 maçlık cezanın 7’ye inmesiyle alakalı da dikkat çeken örnekler verdi. Banaz, “Tahkim Kurulu’na da benzeri bir sunum yaptım. 60 yıllık mazisi olan, Süper Lig şampiyonu kulübün düştüğü durumu görüyoruz. Bir tarafta verilmiş 2 maç ceza, bir taraftara 9 maç ceza veriliyor. ‘Biz itirazlarımızda bulunalım, bu yanlıştan dönülür’ dedik. 6+1 yani toplamda 7 maç seyircisiz oynama cezası Daha önceden alınmış olan emsal kararların değerlendirilmesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı. Daha sonra Beşiktaş-Konyaspor, Galatasaray-Fenerbahçe, Erzurumspor-Sakaryaspor, Diyarbakırspor-Bursaspor, Ankaragücü-Konyaspor, Beşiktaş-Galatasaray, Trabzonspor-Fenerbahçe, Göztepe-Altay maçlarından videolu örnek gösteren Başkan Banaz, “Bizim maçta taraftar sahaya inmedi, kimsenin burnu kanamadı, hakeme saldırılmadı Bursa’da ne oldu Allah aşkına da 9 maç ceza aldık? Biz bu durumu kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz” dedi. Banaz ayrıca, “Elimizden gelen tüm gayretleri gösterdik. Bursaspor’un menfaatleri doğrultusunda tüm savunmalarımızı yaptık. Gelinen sonuç bu” şeklinde konuştu.