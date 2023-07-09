Bursaspor Başkanı Recep Günay ile Acun Ilıcalı bir araya geldi

Bursaspor Başkanı Recep Günay ve yönetim kurulu, Acun Ilıcalı ile bir araya geldi. Sohbet sonunda Ilıcalı’ya 16 numaralı Bursaspor forması hediye edildi.

Bursaspor Başkanı Recep Günay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Timsah Park’ta depremzedelerin yararına düzenlenen Hatayspor-Hull City maçının ardından İngiliz kulübünün sahibi Acun Ilıcalı ile bir araya geldi. Ayrıca yönetim kurulu üyeleri Bursa’nın önemli iş insanları Şenol Şankaya ve Özer Matlı ile kulüp hakkında fikir alışverişinde bulundu. İstişarelerin ardından Acun Ilıcalı’ya 16 numaralı Bursaspor forması hediye edildi.