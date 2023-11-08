Bursaspor Başkanı Recep Günay PFDK'ya sevk edildi

Bursaspor Başkanı Recep Günay, kulübün resmi sitesinden hakemlerle alakalı yapılan açıklamanın sorumlusu olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübü’nün 06.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan beyanlarında yer alan ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve ’hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine, Bursaspor Kulübü Başkanı Recep Günay’ın 06.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalarında yer alan ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve ‘hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”