Bursaspor Başkanı Sinan Bür, Faruk Çelik'i ziyaret etti

Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve Genel Sekreter Erkan Öncel, eski bakan ve milletvekili Faruk Çelik’i ziyaret etti.

Bursaspor Kulübü’nden konuyla iligili yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Sinan Bür ve Genel Sekreterimiz Erkan Öncel, eski bakanımız ve üç dönem Bursa milletvekilliği yapan sayın Faruk Çelik’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Başkanımız Sinan Bür, Faruk Çelik’e isminin yazılı olduğu formamızı hediye etti."