Bursaspor bu sezon 30 puan kaybetti

Arnavutköy Belediyespor'a 3-0 mağlup olarak kötü gidişata son veremeyen Bursaspor, bu sezon çıktığı 15 maçta tam 30 puan kaybetti.

Bursaspor bu sezon 30 puan kaybetti
Editör
EditörEditör
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Arnavutköy Belediyespor’a 3-0 mağlup olarak kötü gidişata son veremeyen Bursaspor, bu sezon çıktığı 15 maçta tam 30 puan kaybetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 16. haftasında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor’a 3-0 mağlup olan Bursaspor’da puan kayıpları devam ediyor. 1 puan ortalaması ile maçlarını oynayan yeşil-beyazlı takım ateş hattından çıkamıyor. Çıktığı 15 maçta 15 puan toplayan Bursaspor, tam 30 puan kaybederek taraftarını bu sezon da üzmeye devam etti. Yeşil-beyazlı taraftarlar son oynanan Arnavutköy deplasmanında da maçı erken terk ederek takımlarını protesto etti.