Bursaspor çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor
Bursaspor, cumartesi günü karşılaşacağı Serik Belediyespor maçının hazırlıkları için 4 gün önceden Antalya'ya gitti. Yeşil-beyazlılar, bugün yaptığı idmanla çalışmalarını sürdürdü.
Bursaspor, cumartesi günü karşılaşacağı Serik Belediyespor maçının hazırlıkları için 4 gün önceden Antalya’ya gitti. Yeşil-beyazlılar, bugün yaptığı idmanla çalışmalarını sürdürdü.
Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. haftasında deplasmanda konuk olacağı Serik Belediyespor maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde Antalya’da yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Yeşil-beyazlılar hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.