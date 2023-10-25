Bursaspor çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor

Bursaspor, cumartesi günü karşılaşacağı Serik Belediyespor maçının hazırlıkları için 4 gün önceden Antalya'ya gitti. Yeşil-beyazlılar, bugün yaptığı idmanla çalışmalarını sürdürdü.

Bursaspor çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Bursaspor, cumartesi günü karşılaşacağı Serik Belediyespor maçının hazırlıkları için 4 gün önceden Antalya’ya gitti. Yeşil-beyazlılar, bugün yaptığı idmanla çalışmalarını sürdürdü.

Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. haftasında deplasmanda konuk olacağı Serik Belediyespor maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde Antalya’da yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Yeşil-beyazlılar hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman