Bursaspor, çalışmalarını sürdürdü
Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı ayak tenisi maçları yaparak tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.