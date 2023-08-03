Bursaspor, çalışmalarını sürdürdü

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Bursaspor, çalışmalarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı ayak tenisi maçları yaparak tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.