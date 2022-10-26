Bursaspor çift kale maç yaptı

TFF 2. Lig'in 12. haftasında deplasmanda 24Erzincanspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı.

Bursaspor çift kale maç yaptı
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

TFF 2. Lig’in 12. haftasında deplasmanda 24Erzincanspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, son bölümde dar alanda çift kale maçlar yaptı. Bursasporlu futbolcuların performansı teknik heyetin beğenisini topladı.

Bursaspor, Erzincanspor’la pazar akşamı saat 18.00’de karşı karşıya gelecek.

Bursaspor çift kale maç yaptı