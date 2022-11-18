Bursaspor'da 'sonuçlandırma' oyunu oynandı

Bursaspor, Isparta 32 Spor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım bugün taktik ağırlıklı bir idman yaparken, ilk kez sonuçlandırma oyunu oynandı.

TFF 2. Lig’in 15. haftasında sahasında Isparta 32 Spor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, sonuçlandırma oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.