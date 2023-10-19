Bursaspor'da Adıyaman FK maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında sahasında oynayacağı Adıyaman FK maçının hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında sahasında oynayacağı Adıyaman FK maçının hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde dar alanda pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı.
Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.