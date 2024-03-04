Bursaspor'da Adıyaman FK maçı hazırlıkları sona erdi
Bursaspor'da Adıyaman FK maçı hazırlıkları sona erdi. Yeşil-beyazlı takım rakibiyle Çarşamba günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Bursaspor’da Adıyaman FK maçı hazırlıkları sona erdi. Yeşil-beyazlı takım rakibiyle Çarşamba günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 29. haftasında deplasmanda konuk olacağı Adıyaman FK maçın hazırlıklarını öğlen saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde geçiş oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, yarın sabah saatlerinde Adıyaman’a hareket edecek.