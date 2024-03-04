Bursaspor'da Adıyaman FK maçı hazırlıkları sona erdi

Bursaspor'da Adıyaman FK maçı hazırlıkları sona erdi. Yeşil-beyazlı takım rakibiyle Çarşamba günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bursaspor'da Adıyaman FK maçı hazırlıkları sona erdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursaspor’da Adıyaman FK maçı hazırlıkları sona erdi. Yeşil-beyazlı takım rakibiyle Çarşamba günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 29. haftasında deplasmanda konuk olacağı Adıyaman FK maçın hazırlıklarını öğlen saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde geçiş oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, yarın sabah saatlerinde Adıyaman’a hareket edecek.

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