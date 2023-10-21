Bursaspor'da Adıyaman FK maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor'da bugün yapılan antrenmanla Adıyaman FK maçı hazırlıkları tamamlandı. Yeşil-beyazlılar tesislerde kampa girdi.

Bursaspor'da Adıyaman FK maçı hazırlıkları tamamlandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursaspor’da bugün yapılan antrenmanla Adıyaman FK maçı hazırlıkları tamamlandı. Yeşil-beyazlılar tesislerde kampa girdi.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 10. haftasında sahasında karşılaşacağı Adıyaman FK maçı hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde 5’e 2 pas oyunları oynayan futbolcular, idmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Yeşil-beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman