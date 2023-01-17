Bursaspor'da Afyonspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 21. haftasında Pazar günü karşı karşıya geleceği Afyonspor maçının hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

TFF 2. Lig’in 21. haftasında sahasında Afyonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu akşam Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.