Bursaspor'da Altınordu maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 5. haftasında oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 5. haftasında oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 5. haftasında sahasında konuk edeceği Altınordu maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Nedim Vatansever gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde 5’e 2 pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.