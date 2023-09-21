Bursaspor'da Altınordu maçı hazırlıkları yoğunlaştı

Bursaspor, Altınordu maçı hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.

Bursaspor'da Altınordu maçı hazırlıkları yoğunlaştı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursaspor, Altınordu maçı hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 5. haftasında konuk edeceği Altınordu maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenör Nedim Vatansever gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas ve baskı oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sonuçlandırma ve duran top taktik çalışmaları yaparak tamamladı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.