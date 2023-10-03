Bursaspor'da Ankara Demirspor maçı hazırlıkları başladı

TFF 2. Lig'in 7. haftasında Ankara Demirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, zorlu maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı idmanla startı verdi.

Bursaspor'da Ankara Demirspor maçı hazırlıkları başladı
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TFF 2. Lig’in 7. haftasında Ankara Demirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, zorlu maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı idmanla startı verdi.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 7. haftasında sahasında ağırlayacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla başladı. Antrenör Nedim Vatansever gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde dar alan çalışmaları ve mas koşuları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.