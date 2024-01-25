Bursaspor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları devam etti
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaraspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaraspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma istasyonlarıyla başladı. İkinci bölümde topa sahip olma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sonuçlandırma ve taktik çalışmalar yaparak tamamladı.
Bursaspor yarın sabah saatlerinde gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.