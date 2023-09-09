Bursaspor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, Ankaraspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlandı.

Bursaspor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları tamamlandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursaspor, Ankaraspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlandı.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 3. haftasında yarın sahasında oynayacağı Ankaraspor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenör Nedim Vatansever gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yeşil-beyazlılar daha sonra tesislerde kampa girdi.