Bursaspor'da Arnavutköy Belediyespor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, yarın oynayacakları Arnavutköy Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı. Yeşil-beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girdi.

TFF 2. Lig’in 35. haftasında sahasında Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı gözetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde 5’e 2 pas pres ve çıkış oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Bu arada bugün doğum günü olan Eren Tunalı’ya da Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı.