Bursaspor'da başkan adayı Recep Günay'ın yönetim listesi belli oldu

Bursaspor’da 2 Temmuz Pazar günü yapılacak olan olağanüstü kongreye tek başkan olarak girecek olan Recep Günay’ın yönetim listesi belli oldu.

Bursaspor’da olağanüstü kongre, 2 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek. Başkanlığa tek aday olan Recep Günay’ın listesi de belli oldu. Günay’ın asil listesinde; Ersoy Horoz, Ali Ekber Kurtum, Metin Genç, Turan Cesur, Sedat Topaloğlu, Burak Yağız, Ersel Kuzu, Ali Rıza San, Necati Desovalı, Savaş Sefa, Samet İlhan ve İlyas Kaya yer aldı.

Yedek listede ise şu isimler bulunuyor:

"Abdülkadir Kargılı, Ali Koç, Ediz Öztürk, Ersin Birnican, Adnan Yazık, Mustafa Dişlon, Mesut Kerimoğlu."

Recep Günay’ın disiplin kurulunda; Emre Akçıl, Sungurtekin Öztan, Uğur Hacıoğlu, TFF listesinde ise Beyhan Çalışkan, Mehmet Çakman, Ali Sait Adiloğlu ve Ünsal Mendi yer alıyor.