Bursaspor'da başkan adaylarının yönetim listeleri belli oldu

Bursaspor'da 13-20 Ocak'ta gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık seçimine katılacak olan Sinan Bür ve Raşit Barışıcı'nın yönetim listeleri belli oldu.

Bursaspor'da başkan adaylarının yönetim listeleri belli oldu
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Bursaspor’da 13-20 Ocak’ta gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurul’da başkanlık seçimine katılacak olan Sinan Bür ve Raşit Barışıcı’nın yönetim listeleri belli oldu.

Bursaspor’un 13-20 Ocak’ta yapılacak olan Olağanüstü Kongresi’nde başkan adaylığını açıklayan Sinan Bür ve Raşit Barışıcı, yönetim listelerini Divan Başkanlık Kurulu’na sundu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen sunumda, başkan adayları haricinde 8 asil, 8 yedek isimler belli oldu. Buna göre Sinan Bür’ün asil listesinde; Ünal Yanar, Sinan Oral, Erkan Öncel, Ercan Bayraktar, Adem Bostan, Erdinç Doğan, İsmail Ertekin, Alper Özyüksel, yedek listede ise; Mehmet Recai Özdemir, Cemal Vardar, Beyhan Çalışkan, Gökhan Güleç, Salih Fındıkkaya, Eren Şengüzel, Şaban Doğan isimleri yer aldı. Bir diğer başkan adayı Raşit Barışıcı’nın asil listesinde; Ferruh Aslanoba, Tevfik Kumru, Sezayi Çelik, Ayhan Özbek, Cevdet Yıldız, Mahmut Sinan Pala, Ayberk Uysal, Yasemin Göcen, yedek listede de; Ekrem Aktoptan, Cevdet Atacan Solmaz, Mehmet Çakman, Ozan Özkan, Müjdat Güney, Mustafa Geç, Mehmet Erdinç, Hasan Hüseyin Demir isimleri bulunuyor.