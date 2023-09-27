Bursaspor'da Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor'da pazar günü oynanacak olan Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıkları bugün yapılan taktik idmanla devam etti. Yeşil-beyazlılar dar alan oyuncuları üstünde ekstra çalışma gerçekleştirdi.

Bursaspor'da Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıkları sürüyor
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Bursaspor’da pazar günü oynanacak olan Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıkları bugün yapılan taktik idmanla devam etti. Yeşil-beyazlılar dar alan oyuncuları üstünde ekstra çalışma gerçekleştirdi.

TFF 2. Lig’in 6. haftasında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak olan Bursaspor’da hazırlıklar Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yapılan antrenmanla devam etti. Antrenör Nedim Vatansever gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde dar alan oyunları oynayan futbolcular, antrenmanıtaktik çalışmalaryaparak tamamladı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.

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