Bursaspor'da Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeşil-beyazlılar öğleden sonra İstanbul'a hareket edecek.
Bursaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeşil-beyazlılar öğleden sonra İstanbul’a hareket edecek.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 6. haftasında konuk olacağı Beyoğlu Yeni Çarşıspor maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenör Nedim Vatansever gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde 5’e 2 pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.
Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar öğleden sonra İstanbul’a hareket edecek.