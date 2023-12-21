Bursaspor'da Bilal Güney ve Mustafa Genç de kadro dışı kaldı

Bursaspor Kulübü, Çağatay Yılmaz'dan sonra Bilal Güney ve Mustafa Genç'i de kadro dışı bıraktı.

Bursaspor'da Bilal Güney ve Mustafa Genç de kadro dışı kaldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bursaspor Kulübü, Çağatay Yılmaz’dan sonra Bilal Güney ve Mustafa Genç’i de kadro dışı bıraktı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Profesyonel futbolcular Bilal Güney ve Mustafa Genç teknik ekibin raporu doğrultusunda yönetim kurulumuz tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.”

Bursaspor dün de Çağatay Yılmaz’ın kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu.