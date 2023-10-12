Bursaspor'da, Bucaspor 1928 maçı hazırlıkları sürüyor
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarını öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarını öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, Teknik Direktör Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlı alan oyunlarıyla tamamladı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına yarın öğle saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.